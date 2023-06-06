ديانا كرزون تروج لـ قلب صغير بالتل الشفاف

خضعت النجمة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة لتبرز جمالها في شهور حملها الأخيرة واحتفالها بإطلاق كليب "قلب صغير" على قناتها باليوتيوب.

وبدت ديانا كرزون بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا، متناغما مع وضع حملها، صمم الفستان من التل الأبيض الشفاف، حمل توقيع مصممة الأزياء Zainab Kisswani، اتسم بكشكشة من الجزء السفلي، ونسقت عليه طرحة شفافه طويلة وعريضة زينت بها خصلات شعرها الأسود الطويل.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ديانا كرزون تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع بساطة الفستان ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالآيشادو البني ورسمة عينيها بالآيلاينر والكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ديانا سمير كرزون من مواليد 30 أكتوبر 1983، مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

حياتها الأسرية

ولدت ديانا كرزون في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياًفي يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى»

مشوارها الفني

بدأت ديانا كرزون الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان

برنامج سوبر ستار

شاركت ديانا كرزون في برناج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر، حازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدا عطية التي حصلت على 48 بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلداً وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك»