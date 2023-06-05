توجيهات بتسيير تلقى طلبات الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة بكفر الشيخ

وجه محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، بتيسير أعمال لجنة تلقى الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة، وتيسر استقبال الراغبين فى الاعتذار، لتلقى طلبات، بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن بدء تلقى طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، غداً الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو، بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين بمدينة كفر الشيخ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وحدّدت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، 11 حالة قبول الاعتذارات، أنّ يكون محروماً من أعمال الامتحانات، أنّ يكون حاصلاً على قومسيون طبى حديث، وأنّ يكون محالاً للمحكمة التأديبية، وأنّ يكون ممن يعمل جزءا من الوقت، وأنّ يكون ممن يعمل بنسبة عجز 5%.، وأنّ يكون لم يمر عام على وفاة أحد الزوجين، وأنّ يكون أحد الزوجين مسافرا، وأنّ يكون الزوج يعمل بمنطقة نائية، وأنّ يكون قائماً بإجازة بدون مرتب، وندب كلا الزوجين لأعمال الامتحانات، وجود طفل رضيع أو من ذوى الهمم.