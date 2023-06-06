حادث تصادم ينهي حياة شخصين بالدقهلية

لقى شابان حتفهما إثر وقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بموتوسيكل على طريق النزل بمنية النصر بالدقهلية، وفرت السيارة هاربة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة وموتوسيكل على طريق النزل، حيث فرت السيارة هاربة، ما أدى لوفاة كل من سلامة محمد سلامة، 16 عاما، مقيم بالنزل، وإبراهيم حمدي صالح عطا الله، 17 عاما، والمقيم بذات القرية، وتم نقل الحالات لمستشفى منية النصر.

وتم التحفظ على الجثمانين بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم عمل المحضر اللازم للعرض علي النيابة.

وفى سياق متصل، فقد أصيب 6 أشخاص جميعهم من محافظة القاهرة، إثر وقوع حادث تصادم ببين سيارة ملاكي ونصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: فوزية راضي مسعود 30 عاما، ميلاد منصور جرجس 33 عاما، عزيز شحاته إبراهيم 50 عاما، وأبنائه جرجس عزيز 13 عاما، ريم 11 عاما، كيرلس 9 أعوام.

وجميع المصابين يقيمون في محافظة القاهرة، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي والنصف نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بدون لوحات معدنية، بطريق “الإسماعيلية_ بورسعيد”.

تلقي الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بدون لوحات معدنية، بطريق الإسماعيلية بورسعيد، مما أسفر عن إصابة شخصين.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.