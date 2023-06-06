ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

أسعار البيض.. قفزات متتالية تشهدها أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية ولدى التاجر، باستثناء البلدي، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 95.75 جنيه، كما وصلت سعر كرتونة البيض الأحمر الذي شهد استقرارًا أيضًا لنحو 97 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء والتي ارتفعت خلال تعاملات اليوم في المزرعة، وتعد هذه الخدمة لحظية تحرص على تقديمها بوابة الوفد لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة ولدى المستهلك

البيض

سعر كرتونة البيض بالجمله اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 95.75 جنيه، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 114.75 جنيه، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وجاءت اسعار البيض اليوم على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا وصل 95.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر

كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر الذي شهد استقرارًا أيضًا لنحو 97 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

وثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 114.75 جنيه.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.