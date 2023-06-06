الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مايا مرسي تعلن إنشاء متحف المرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن مبادرة المجلس لإنشاء "متحف المرأة المصرية"، يستهدف حفظ تراث المرأة المصرية، وتشكيل لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس والأمانة العامة لمتابعة ذلك.

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المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة "انتي قدها "

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عضو المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى التوازن بين الجنسين


جاء ذلك خلال اجتماع الدوري للمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وحضور عضوات وأعضاء المجلس.

وأعربت رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها بتسلم مصر رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام خلفاً للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن مصر تسعى جاهدة إلى إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع العام لتعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية وتبادل المعرفة في مجالات المساواة بين الجنسين.

 مايا مرسي تؤكد أهمية التعريف بماهية الملكية الفكرية

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التعريف بماهية الملكية الفكرية، موضحة جهود المجلس في رفع الوعى بهذا الملف الهام.

وتناول الاجتماع مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

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