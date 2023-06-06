مايا مرسي تعلن إنشاء متحف المرأة المصرية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن مبادرة المجلس لإنشاء "متحف المرأة المصرية"، يستهدف حفظ تراث المرأة المصرية، وتشكيل لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس والأمانة العامة لمتابعة ذلك.



جاء ذلك خلال اجتماع الدوري للمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وحضور عضوات وأعضاء المجلس.

وأعربت رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها بتسلم مصر رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام خلفاً للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن مصر تسعى جاهدة إلى إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع العام لتعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية وتبادل المعرفة في مجالات المساواة بين الجنسين.

مايا مرسي تؤكد أهمية التعريف بماهية الملكية الفكرية

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التعريف بماهية الملكية الفكرية، موضحة جهود المجلس في رفع الوعى بهذا الملف الهام.

وتناول الاجتماع مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.