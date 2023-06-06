تحريك جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي.. ارتفاع جديد حققة سعر الريال السعودي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية ولاشركات المصرفية، خلال هذه الايام ولاسيما موسم الحج وقرب الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، حيث يهتم حجيج بيت الله الحرام بمعرفة القيمة السعرية للريال، وحقق سعره يوم أمس انخفاضًا في تداولات البيع والشراء داخل بنك مصر، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال الساعات الاولى اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

500 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، استقرارًا، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، استقرارًا، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه، و8.25 جنيه للبيع.

نستعرض في الجدول التالي سعر الريال السعودي اليوم وفقًا لما جاء عن تحديثات البنوك المباشرة.

سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، للشراء سجل نحو 8.23 جنيهً وللبيع 8.25 جنيهً.

كما سجل الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء نحو 8.22 جنيهً، وللبيع سجل نحو 8.26 جنيهً.

بينما سجل الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي للشراء 8.20 جنيهً، وللبيع 8.25 جنيهً.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي 8.01 جنيه للشراء، و8.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، استقرارًا ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، استقرارًا، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، ارتفاعًا في سعر البيع، واستقرارًا في سعر الشراء، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 8.20 جنيهًا للشراء، و8.23 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، رقمًا جديدًا في صباح التعاملات، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.3 جنيهًا للشراء، و8.25 جنيهًا للبيع.