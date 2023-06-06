جامعة كفرالشيخ: "استمرار الأنشطة الطلابية واستثمارها في تعزيز الانتماء والهوية"

أكد استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ترأس الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الثلاثاء، مجلس عمداء الجامعة لمناقشة واستعراض الموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ساماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدم رئيس الجامعة واجب العزاء إلى الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في وفاة والد زوجته.

وناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023م والحرص على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات باستمرار تنفيذ ومتابعة الأنشطة وورش العمل وندوات التوعية، واشتراك اتحاد الطلاب في الترويج لتلك الأنشطة، وتأكيد استمرار الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة، والتي تساعد على دمج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

وكلف د. دسوقي بإدراج رابط على موقع الجامعة يضم بيانات إحصائية للأنشطة في مجالاتها المختلفة التي تنفذها الجامعة وكلياتها والوحدات التابعة لها وتكليف قطاعات شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتوجيه نحو تحديث هذه البيانات بشكل دائم.

ووجه بإضافة رابط على موقع الجامعة للمبادرات الرئاسية ومشاركة الجامعة فيها وتكليف القطاعات الثلاثة بتحديثها.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وتنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن بشأن استخدام معامل الحاسب الآلي بكليات الجامعة في اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من معامل الحاسب الآلي في كليات الجامعة المختلفة.