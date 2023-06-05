نجم تشيلسي بديل بنزيما في ريال مدريد

استقر ريال مدريد على بديل النجم المخضرم كريم بنزيما، بعدما رحل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن رحيل بنزيما بنهاية الموسم الحالي، عقب توصل الطرفان لإتفاق بشأن عدم التجديد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل حسم الريال لصفقة هافيرتز

هافيرتز

اقترب ريال مدريد من حسم صفقة كاي هافيتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الرياضية الألمانية، فأن الريال يبحث حسم صفقة هافيرتز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن التقارير التي تحدثت عن انتقال هافيرتز إلى ريال مدريد أصبحت حقيقة، ومن المحتمل أن يحتفل اللاعب بعيد ميلاده مع لاعبي الملكي في السنتياجو بيرنابيو معقل الريال.

وشددت على أن ريال مدريد يبحث عن إنهاء الصفقة بشكل سريع، وذلك بسبب أن قيمة اللاعب المادية بيد إدارة الملكي.

وأكدت "بيلد" أن إدارة تشيلسي الإنجليزي ستوافق على بيع هافيرتز، وذلك بسبب وضع الفريق الغير جيد، بعد إنفاق 600 مليون يورو خلال الموسم الحالي على عدد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وتابعت أن قيمة صاحب الـ 23 عاما تبلغ 60 مليون يورو، مما يجعل اللاعب قريب للغاية من الانتقال للملكي.

ويبحث تشيلسي عن فريق لنجمه، وذلك بعدما أصبح اللاعب يمثل عبئًا على النادي بسبب حصوله على أعلى راتب في الفريق 20 مليون يورو.

بنزيما يوقع على عقود انتقاله لاتحاد جدة

نجح اتحاد جدة السعودي في الحصول على توقيع كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، بعد رحيل النجم الفرنسي عن الريال مع نهاية الموسم الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين بـ أوروبا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"كريم بنزيما يوقع على عقود انضمامه لاتحاد جدة ".

وأضاف:" النجم الفرنسي سيحصل على ما يقرب من 200 مليون يورو في الموسم، بما في ذلك المتغيرات".

وتابع رومانو:"تعاقد بنيزما مع النمور يمتد حتى نهاية 2025، كما يتواجد به خيار التمديد لموسم إضافي اَخر".

وأختتم خبير انتقالات اللاعبين: "بنزيما سيقوم بتوديع جماهير ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في مؤتمر صحفي، ثم سيسافر للسعودية".