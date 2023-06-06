أ{سنال يقترب من ضم مدافع بلد الوليد الأسباني

كشفت مصادر داخل نادي الارسنال الأنجليزي ان النادي اللندني يقترب بشدة من صفقة ضم لاعب نادي بلد الوليد الأسباني إيفان فريسيندا نجم منتخب الشباب الأسباني والذي لمع بشدة في مباريات الليجا الأسبانية هذا الموسم .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان مسئولي الارسنال يسابقون الزمن لانهاء الصفقة في ظل منافسة شديدة مع نادي بروسيا دورتموند الالماني الذي يسعى هو الاخر لضم الاعب الذي ابدى ارتياحه للانتقال لاحد الناديين وبدأ بالفعل في تعلم اللغتين الالمانية و الأنجليزية .

واضافت الديلي ميل ان صفقة ضم الاعب الشاب الأسباني لن تتجاوز 17.5 مليون يورو وفقا لتقديرات مسئولي الارسنال خاصة بعد هبوط نادي بلد الوليد للدرجة الثانية في الدوري الأسباني وتأكد رغبتهم في الحصول على عائد بيع إيفان فريسيندا .