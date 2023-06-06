وفاة عامل وإصابة نجله في حادث إنقلاب جرار زراعي بالكوثر

شهدت منطقة عرب مهدي بدائرة قسم الكوثر شمال شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب جرار زراعي نتج عنه وفاة قائد الجرار في العقد الرابع من العمر وإصابة نجله في العاشرة من عمره باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم يقيمان بدائرة مركز أخميم وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي قسم شرطة الكوثر بلاغًا بوجود حادث إنقلاب جرار زراعي ومتوفـي ومصاب بمنطقة عرب مهدي دائرة القسم .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة "علاء . ع . م . ح" 37 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابه علي جانب الطريق .

ونتج عن الحادث وفاة قائد الجرار وإصابة نجله "مصطفى . ع . ع . م" 10 سنوات تلميذ ويقيم بذات الناحية باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم مستقل الجرار .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال "موعود . ف . خ . ع" 37 سنة سائق ويقيم دائرة القسم نجل عمومة المتوفـي بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على الجرار الزراعي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .