ضوابط للمعينين الجدد بالنيابة الإدارية يجب الالتزام بها

وضعت هيئة النيابة الإدارية عدة ضوابط يجب الالتزام بها من قبل معاونى النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار رقم 209 لسنة 2023 دفعة 2017 و210 لسنة 2023 دفعة 2018.

والتي تقرر لها غدا الأربعاء كموعد لإجراء الكشف الطبي عليهم، مقر هيئة النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الضوابط كالاتي:

أولا دفعة 2017 الحضور في مقر الهيئة في تمام الساعة الــ8 صباحا.

ثانيا دفعة 2018 الحضور في مقر الهيئة في تمام الساعة الــ12 مساء.

وشددت النيابة الإدارية على معاونى النيابة الجدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التالية:

1. الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق.

2. إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

3. إحضار نموذج 111 تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.

4. احضار 5 صورة فوتوغرافية حديثة.

5. بطاقة دفع الإلكتروني، يوجد بها مبلغ 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي.

6. لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.