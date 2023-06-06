الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طرح 5 مزايدات على 100 قطعة أرض زراعية في الوادى الجديد

أراضي زراعية
أراضي زراعية

طرحت محافظة الوادى الجديد، 5 مزايدات علنية لتأجير مساحات مختلفة من الأراضى الصالحة للزراعة أمام المستثمرين على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وجرى طرح 10 قطع متنوعة المساحة بمركز الخارجة و10 قطع أراض بمركز باريس وتحددت جلسة المزاد يوم 24 يونيو الجارى.

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وأعلنت المحافظة عن طرح مزايدة علنية لتأجير 15 قطعة أرض بمركز الداخلة و15 قطعة بمركز الفرافرة وتحددت جلسة المزاد العلنى يوم 25 يونيو الجارى.

فيما طرحت المحافظة أيضًا، 30 قطعة أرض بمركز بلاط أمام المستثمرين وتحددت جلسة المزاد العلنى يوم 26 من يونيو الجاري وتحددت شروط التقدم للمزايدة بأن يتم سحب كراسة الشروط بقيمة 341 جنيها يضاف لها 10 جنيهات طابعة شرطة وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ودفع تأمين ابتدائى قدره 100 جنيه عن كل فدان يتم زيادتها إلى 10% عند رسو المزاد ويتم الاطلاع على كراسة الشروط بمقر صندوق الأراضى بالمحافظة واختيار الأنسب.

ويتم عقد جلسات المزاد فى موعدها بمقر مكتب المستشار مفوض الدولة بديوان عام المحافظة علما بأن القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان.

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