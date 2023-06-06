أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 - 6 - 2023 في سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية ومحال الصاغة استقرارا في القيمة السعرية، ليسجل عيار 21 نحو 2340 جنيها، بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 2674 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد" أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023، في الاسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث شهدت تراجعًا، وجاءت الأسعار على النحو الأتي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

المشغولات الذهبية

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 24 الآن لتسجل 2674 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 الآن 2340 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 18 الآن 2005 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجلت أسعار الجنيه الذهب الآن 18720جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار الذهب عالميا، لتسجل أونصة الذهب الآن 1943 دولار، بدلا من 1948 دولار.

الاستثمار في الذهب

ويرغب الكثير من المستهلكين للاستثمار في الذهب لأسباب عدة من بينها المحافظة على القيمة، حيث يعتبر الذهب واحدًا من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وتجدر الإشارة أن اسعار الذهب أختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصديروالتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعارالعملات واوقية الذهب.

والجدير بالذكر أن لكل محافظة من محافظات مصر، لديهماهتمام واقبال على عيار مختلف عن الاعيرة الأخرى، لاسيما محافظات وجة بحري الذين يهتمون بشكل ملحوظ على عيار 18، على اختلاف محافظات القاهره والجيزة الذين يهتمون باقتناء اعيرة 21 و24.