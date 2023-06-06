الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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مولود جديد في قصر بكنجهام.. يحتل المرتبة 13 في ولاية العرش

إرنست جورج روني بروكسبانك
إرنست جورج روني بروكسبانك

وضعت الأميرة يوجيني، ابنة أخ الملك تشارلز، طفلها الثاني من زوجها جاك بروكسبانك، بحسب  قصر بكنجهام.

وقال القصر في بيان إن إرنست جورج روني بروكسبانك، الذي يأتي في المرتبة الثالثة عشر في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وُلد في 30 مايو ويزن ما يزيد قليلا عن سبعة أرطال.

وشاركت يوجيني، وهي الابنة الصغرى للأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك، صورا للمولود الجديد على تطبيق إنستغرام.

وظهر الطفل في إحدى الصور مستلقيا في سريره ورأسه مغطى بقبعة باللونين الأبيض والأزرق.

وكتبت يوجيني على المنشور الذي كان يضم صورة أخرى لابنها الأكبر أوغست بروكسبانك وهو يضع يده على رأس أخيه الصغير "أوجي يحب بالفعل أن يكون أخا كبيرا".

 

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