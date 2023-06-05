الأرصاد تكشف موعد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والعاصفة الترابية (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاربعاء المقبل سيشهد بداية دخول منخفض صحراوي خماسيني، تأثيره محدود على القطاع الغربي من مصر مثل الصحراء الغربية سيوه السلوم ومطروح.

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية

وحذر القياتي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع على فضائية “إي تي سي” مساء اليوم الإثنين من عواصف ترابية جديدة مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة في نهاية الاسبوع.

الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال



وأضاف عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي ليكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الخميس حيث ستكون العظمي 39 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، و33 درجة على السواحل الشمالية، ومن 44 و45 على جنوب الصعيد، في طقس شديد الحرارة خلال النهار وفي الليل حيث تصل 29 على القاهرة الكبري، و30 على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا المنخفض نشط ويجلب رياح جنوبية من الصحراء الغربية سيتسبب في إثارة الرمال والأتربة على العديد من مناطق الجمهورية مثل القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا المنخفض الجوي يتشابه مع المنخفض السابق في أنه يتزامن معه التبريد في الطبقات العليا للهواء مما يسبب في تشكل بعض السحب الرعدية على العديد من مناطق الجمهورية ، وتؤدي الي دفع كميه كبيرة من الهواء إلى الأسفل إثارة أخرى للرمال والتربة بالإضافة إلى الرياح التي تثير الرمال والأتربة على الارض، مما قد يسبب رياح محملة بالرمال والأتربة على الطرق الصحراوية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وقالت الأرصاد إن طقس الغد يشهد نشاط رياح محدودًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

ومن المعروف أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هى تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلد ويكون مركزها الصحراء الغربية فيصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوى وبالتالي ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.