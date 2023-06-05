فرص عمل للشباب بالإسكندرية (التفاصيل)

أعلنت وزارة العمل عن توفير 85 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالأسكندرية، إذ قالت مديرية العمل بالمحافظة، إن هذه الفرص متوفرة للشباب من الذكور والإناث للعمل بشركة فارما بلاست بالمنطقة الحرة ، لحملة المؤهلات المتوسطة ، وذلك برواتب مجزية ، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة

وقالت إن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية .

أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه بالتنسيق مع شركة فارما بلاست بالمنطقة الحرة ، تم توفير تلك الفرص للشباب من الجنسين الراغبين في العمل ، 25 فتى تشغيل طباعة ، و 10 مشرفين انتاج ، و30 فنى تشغيل ، و20 عامل تغليف .

وأضاف وكيل المديرية، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه : شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة ، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها .