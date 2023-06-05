محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.. ندوة لوزارة العمل ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة بشأن تنظيم إدارة الرعاية (شئون المرأة وتكافؤ الفرص) بمشاركة مكتب تفتيش بورسعيد ندوة توعية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لعدد 40 من رائدات الأعمال اللاتي تقدم لهن الجمعية حلول تمويلية تخص النساء المعيلات ممن لهن مشروعات إنتاجية بسيطة ومتناهية الصغر لرفع مستوى معيشتهن وذلك من خلال منحهن قروض قصيرة الاجل بشروط ميسرة للعمل علي تمكينهم اقتصاديا وتقديم الدعم والرعاية ورفع الوعي من خلال تقديم ندوات توعية مستمرة لهن ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديا وتوفير برامج تدريبية مناسبة لها لتأهيلها لدخول سوق العمل او عمل مشروعات صغيرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة شملت محاضرة قدمتها لمياء محمود مدير إدارة الرعاية عن آليات رفع مستوي الوعي لدي السيدات، بثقافة العمل الحر و ريادة الأعمال وتمكين المرأة وفتح قنوات للعمل اللائق للمرأة والتعريف بأهداف وحدة المساواة بين الجنسين و التمكين الاقتصادي للمرأةو التنمية المستدامة -رؤية مصر ٢٠٣٠ ، و في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة و مساندتها ورعايتها وزيادة معدلات تشغيل النساء مع القضاء علي كافة اشكال العنف ضدها وتناولت المحاضرة أيضا شرحا مبسطا لقانون العمل 12لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة لنشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في العمل وخلال دورها الانجابي (الحمل ،الوضع ،الرضاعة) وما تضمنه القرارات الوزارية 44،43 لسنة 2021.

وأضاف مدير المديرية، أن المحاضرة الثانية من الندوة تناولت موضوع الصحة النفسية للمرأة العاملة وقدمتها الدكتورة سهاد رضوان استشارية علم النفس التربوي و الاكلينيكي والتي قدمت للسيدات روشتة تشمل ارشادات لتحسين الصحة النفسية للمرأة العاملة ، ‏كما تم الرد علي كافة الاستفسارات من المشاركات ، و تم ملء نماذج الاستبيان بخصوص تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وقامت به مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص وشئون المرأة.