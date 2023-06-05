فرص عمل للشباب بمصنع مصر للأسمنت ببنى سويف

تلقت وزارة العمل، تقريراً من مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، بشأن اجتماع مع وفد من مصنع مصر بنى سويف للأسمنت لتقديم طلبات فرص عمل للشباب داخل المصنع إلى المديرية، وذلك فى إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب داخل شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري بالتنسيق والتعاون مع تلك المنشآت للحد من معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

فرص عمل جديدة

وأشار احمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، إنه بناء على توجيهات الوزير حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، استقبل فى مكتبه بديوان المديرية، الدكتور محمد بهاء الدين مدير عام إدارة الموارد البشرية بمصنع مصر بنى سويف للاسمنت، وسهير سيد عبدالواحد مساعد تنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة بالمصنع ، للتنسيق في استقبال طلبات الشركة الخاصة بفرص عمل للشباب فى التخصصات المختلفة داخل المصنع ، حيث تم تقديم طلبات لعدد 31 شاب على المهن التالية : مشرف كهرباء أجهزة PLC ، وفنى كهرباء PLC ، وفنى كهرباء باور ، وفنى إنتاج أفران ، وفنى ميكانيكا كومبروسر ، وفنى ميكانيكا دراير ، وهيدروليك ، وفورمان ميكانيكا كولر وأفران ، ولحام كهرباء CO2 .

وأضاف مدير المديرية، أنهم مستمرون فى توفير فرص العمل للشباب من الجنسين بالتنسيق مع مختلف الشركات العاملة فى المحافظة ، كما سيتم الاعلان عن فرص العمل التى يتم توفيرها من خلال الصفحة الرسمية للوزارة والمديرية على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، والتى يمكن التقديم عليها من خلال إدارة بحوث العمالة داخل ديوان المديرية ، مشيراً إلى ان مدير الموارد البشرية بالمصنع قدم الشكر لوزير العمل على الخطوات الملموسة والواضحة التى تقوم بها الوزارة على أرض الواقع لخدمة الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.