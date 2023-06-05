الشيوخ يستقبل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس تشو تشينغ شان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى و الوفد المرافق لهم .

وأعرب المستشار عبد الرازق عن تقديره لمواقف الصين الداعمه لمصر فى القضايا الإقليمية و الدولية و خاصة فيما يتعلق بمطلبها العادل فى قضية "سد النهضة " متمنياً ان تمتثل إثيوبيا إلى الأعراف الدولية

وقدم تشو تشينغ شان الشكر للمستشار "عبد الرازق " على حفاوة الاستقبال ناقلاً له تحيات رئيس الحزب الشيوعى الصينى، مشيدا بما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس "السيسى" من إنجازات تحافظ على استقرارها و ترفع تاثيرها بشكل قوى اقليميا و عالميا

وأعرب"تشينغ شان " عن تقديره للموقف المصرى الداعم للجانب الصينى فى قضايا حقوق الإنسان و وحدة الأراضي الصينية خاصة فيما يتعلق بقضيتى تايوان و هونج كونج، مثمناً دور مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى تعزيز العلاقات البرلمانية و التشريعية بين الدولتين الصديقين لتحقيق مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام ؛ النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ; النائب حازم عمر رئيس لجنه العلاقات الخارجية و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و السيد لياو لي تشانغ سفير الصين بالقاهرة.