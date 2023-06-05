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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

الشيوخ يستقبل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس تشو تشينغ شان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى و الوفد المرافق لهم .

وأعرب المستشار عبد الرازق عن تقديره لمواقف الصين الداعمه لمصر فى القضايا الإقليمية و الدولية و خاصة فيما يتعلق بمطلبها العادل فى قضية "سد النهضة " متمنياً ان تمتثل إثيوبيا إلى الأعراف الدولية

وقدم تشو تشينغ شان الشكر للمستشار "عبد الرازق " على حفاوة الاستقبال ناقلاً له تحيات رئيس الحزب الشيوعى الصينى، مشيدا بما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس "السيسى" من إنجازات تحافظ على استقرارها و ترفع تاثيرها بشكل قوى اقليميا و عالميا

وأعرب"تشينغ شان " عن تقديره للموقف المصرى الداعم للجانب الصينى فى قضايا حقوق الإنسان و وحدة الأراضي الصينية خاصة فيما يتعلق بقضيتى تايوان و هونج كونج، مثمناً دور مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى تعزيز العلاقات البرلمانية و التشريعية بين الدولتين الصديقين لتحقيق مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام ؛ النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ; النائب حازم عمر رئيس لجنه العلاقات الخارجية و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و السيد لياو لي تشانغ سفير الصين بالقاهرة.

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