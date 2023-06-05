الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إيران تتعرض لسفينة في مضيق هرمز والبحرية الأمريكية والبريطانية تتدخل

السفينة التجارية
السفينة التجارية والسفن الإيرانية

تعرّض عدد من السفن التابعة بالحرس الثوري الإيراني، بسفينة تجارية في مضيق هرمز، واستنجدت الأخيرة بالبحرية الأمريكية والبريطانية لمساعدتها .

وأعلنت البحرية الأميركية، الاثنين، أن بحارتها والبحرية الملكية البريطانية توجهوا لمساعدة السفينة، التي تعرضت لمضايقات، من الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس.

وأشارت البحرية في بيانها، إلى أن الثلاث سفن سريعة الهجوم، اقتربت وعلى متنها جنود مسلحون من السفينة التجارية على مسافة قريبة، بعد ظهر الأحد، ونشرت البحرية صورا بالأبيض والأسود قالت إنها جاءت من طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز "بوينغ بي -8 بوسيدون"، والتي أظهرت ثلاث سفن صغيرة بالقرب من السفينة التجارية.

واستجابت مدمرة الصواريخ الموجهة "يو أس أس ماكفول" التابعة للبحرية الأميركية والفرقاطة البحرية الملكية البريطانية "إتش أم أس لانكستر" للحادث، وأطلقت "لانكستر" طائرة هليكوبتر، إلا أن الموقف هدأ بعد حوالي ساعة عندما أكدت السفينة التجارية أن مركب الهجوم السريع غادر المكان، وواصلت عبور مضيق هرمز دون مزيد من الحوادث.

وكانت وقعت عدة حوادث بحرية تورطت فيها إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة، من جانب واحد من اتفاق طهران النووي في عام 2018.

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ولا الحرس الثوري عن الحادث، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب الوكالة للتعليق.

 

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