تفاصيل صفقة ماك أليستر المنتظرة لفريق ليفربول

كشف فابريزيو رومانو الصحفى الإيطالى لشبكة سكاى سبورت ،والموثق بسوق الإنتقالات العالمية ، تفاصيل صفقة ماك أليستر المقتربة من صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالى .

ونشر فابريزيو رومانو على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" أليكسيس ماك أليستر إلى ليفربول ، ها نحن ذا! اكتمال الاتفاق الكامل على العقد - افهم أنه سيكون ساري المفعول حتى يونيو 2028. صفقة مدتها خمس سنوات.

واتم حديثة :" ستدفع ليفربول شرط الشراء في الأيام المقبلة ، أقل بكثير من رسوم تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني".

ومن المقرر ان تدفع إدارة ليفربول في الفترة القادمة قيمة صفقة إلى فريق برايتون مبلغ يسوى 60 مليون إسترليني لإتمام التعاقد الرسمي.

إقترب نادي ليفربول من إعلان ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير لاعب خط وسط فريق برايتون، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

ويمتلك الأرجنتيني ماك أليستر صاحب الـ 24 عامًا، بعقد مع برايتون الإنجليزي ينتهي في يونيو 2025.

جدير بالذكر أن ماك أليستر ضمن كتيبة منتخب الأرجنتين المتوجة ببطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 بين الطرفين.

يُذكر أن فريق ليفربول حجز المركز الخامس لصالحه والذي يؤهله للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، في موسم جمع من خلاله 67 نقطة تلقى خلاله الهزيمة في 9 مباريات.

ليفربول يُعلن رحيل رباعي الريدز بنهاية الموسم

وكان نادي ليفربول قد أعلن منذ أيام رحيل 4 نجوم من صفوف الفريق بنهاية الموسم، وذلك بعد إنتهاء عقودهم، ليتفق الطرفين على عدم التجديد، ويتكون نهاية مسيرتهم مع الريدز يوم 30 يونيو المقبل.

وجاء رباعي ليفربول الراحلين على رأسهم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأوكسليد شامبرلين، بنهاية هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" يمكننا أن نؤكد أن روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين سيغادرون النادي عند انتهاء عقودهم هذا الصيفن وسيتم تحية الرباعي بشكل خاص في آنفيلد، مع مزيد من التكريم في نهاية الموسم.