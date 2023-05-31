ليفربول يفتتح الميركاتو بالتعاقد مع بطل كأس العالم

ليفربول

أصبح اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر لاعب برايتون الإنجليزي قريبا من الانضمام إلى نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.



ويرغب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لتدعيم خط الوسط بعدما فشل الريدز في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.



أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن نادي ليفربول أتم إتفاقه مع برايتون من أجل شراء ماك أليستر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتابعت التقارير الإنجليزية، أن اللاعب الأرجنتيني توصل لإتفاق أيضًا لإتفاق مع نادي ليفربول على كافة البنود الشخصية تمهيدًا إلى انتقال اللاعب إلى قلعة أنفيلد.



برايتون يطلب 60 مليون لبيع أليستر



وأشارت التقارير، أن عملية نقل ماك أليستر إلى نادي ليفربول ستكلف خزائن النادي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني بعدما توصل الريدز مع برايتون.



ويعتبر أليستر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب دي زيربي ، لكنه أكد أن اللاعب سيرحل,



وحصد اللاعب الأرجنتيني على كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر، ليرفع منتخب التانجو نجمته الثالثة في مسيرته.



كما ساهم أليستر في تأهل برايتون إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ليصعد الفريق إلى بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخهم.



ليفربول يعلن عن مديره الرياضي الجديد



كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعيين مدير رياضي جديد خلفا لجوليان وارد الذي يرحل عن النادي بعد نهاية الموسم المنصرم.

أكد ليفربول أن تعاقد بشكل رسمي مع جورج شمادتك كمدير رياضي جديد للنادي الإنجليزي، بعدما قرر شمادتك الرحيل عن فولفسبورج الألماني، بعد 4 سنوات داخل النادي الألماني.

وكان جوليان وارد حسم تمديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح حتى عام 2025 ، في الصيف الماضي.

وكان ليفربول تعادل مع ساوثهامبتون بأربعة أهداف لكلاهما، على ملعب سانت ماري، في الجولة الختامية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز جوتا هدف ليفربول الأول في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف فيرمينو ثاني الأهداف في الدقيقة 14، بعدها أحرز جيمس ورد بروس هدف التعديل لساوثهامبتون في الدقيقة 19 قبل أن يضيف سوليمانا هدف فريقه الثاني والتعادل في الدقيقة 28.



وفي الشوط الثاني نفس اللاعب كمال الدين سوليمانا هدف ساوثهامتون الثالث في الدقيقة 47 بعدها أضاف أدام أرمسترون رابع الأهداف في الدقيقة 64.



لكن عاد ليفربول بالنتيجة بعدها سجل الريدز في دقيقتين الهدف الثالث والرابع في الدقائق 72 و73 عبر كودي جاكبو، وجوتا، الذي جاء من صناعة الدولي المصري محمد صلاح.





