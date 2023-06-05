نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات قرية سدس

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اليوم مجلس قروي سدس ،لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا وفي إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

تفقد نائب المحافظ مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف فقد تابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس إنشاء جديد والذي ينفذه جهاز التعمير ، ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرى بمركز ببا.

وتضمنت الزيارة الإشراف على تركيب الإجهزة الكهربائية والإضاءة بمجمع الخدمات بالقرية والذي بلغت تم تنفيذه على مساحة 560م ،ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، يشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين مكتب بريد وحدة للتضامن الاجتماعي وحدة محلية مكتب تموين شهر عقاري وذلك ضمن 6مجمعات خدمية تم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان ،لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى،لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

كما تابع نائب المحافظ الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة حيث تفقد مشروع إنشاء سوق سدس على الطريق الدائري ،والذي تبلغ مساحته 850 متر لخدمة أهالي القرية وتوابعها.

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