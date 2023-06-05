هيفاء وهبي تتحدى عمرها بالكاجوال| صور

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها ببعض اللقطات من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة رشاقتها بلوك كاجوال جريء يعكي أنوثتها.

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء وهبي ببنطال جينز مُجسم، ونسقت عليه بلوزة قصيرة باللون الأسود ذات الأكمام الفضفاضة ومُزينة بياقة بيضاء وأزرار في المنتصف، مما عكس مفاتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وحملت حقيبة صغيرة باللون الأبيض، وتزينت بأقراط ذهبية كبيرة الحجم وسلسلتين وأساور في أحد اليدين.

هيفاء وهبي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت قصتها على الجانبين، وتركت شعرها يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا ناعمًا يبرز جمالها ويجعل عينيها واسعة وجذابة، فرسمت الآيلاينر على الجانبين بالإضافة لظلال العين بدرجات النود المدمجه مع الكشمير، والماسكرا السوداء، وزينت وجنتيها ببلاشر وردي، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.

أحدث أعمال هيفاء وهبي:

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي هو فيلم "رمسيس باريس"، ويعرض في مختلف السينمات في أنحاء الجمهوريه وبعض الدول العربية.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر وأوس أوس وجومانا مراد، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر 1444 هـ.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا الذي تميز به فيلم "رمسيس باريس"، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الدعائية للفيلم، والذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي، إخارج أحمد خالد موسى.

من هي هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات.

وأصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعددا من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.