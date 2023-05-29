هيفاء وهبي تكسب رضا شرطة الموضة بالكريستال اللامع في حفلها الأخير

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء احياء حفل بممشى أهل مصر، مستعرضة أنوثتها بلوك لافت وأنيق.

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء وهبي بفستان قصير ومُجسم باللون الأبيض ذا أكمام طويلة، وطرز بالخرز والفصوص الكريستالية اللامعة؛ ما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

هيفاء وهبي

وانتعلت ببوت ذا كعب عالٍ ورقبة عالية ومصنوع من نفس قماش الفستان، مما أعطى للوك فخامة وجمال، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط كبيرة الحجم وخاتم في كل يد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي المرتبة واللامعة.

هيفاء وهبي

ووضعت هيفاء مكياجًا ساحرًا يبرز رسمة عينيها ويجعلها واسعة وجذابة، باعتمادها ظلال العين باللون البني مع الشيمر اللامع باللون الفضي؛ ليتناغم مع لون الفستان، وزينت وجنتيها ببلاشر باللونين البني والوردي، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

شرطة الموضة تعلق على إطلالة هيفاء وهبي

وعلقت شرطة الموضة على إطلالة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قائلة: " بحفلها ب مصر امس.. هيدا ستايل هيفا المعتاد وهيدا الستايل ما بيطلع حلو غير على هيفاء..لا تغيير؟ نعم لا تغيير... بس هالشي ما بيعني انه الاطلالة مش حلوة ".

وتابعت: "بالعكس اللوك حلو ومناسبها وبيشبهها وبيناسب فنها والاستعراض بلي بتعمله.. وحبيت كيف البوتس من نفس قماشة الفستان وفيه نفس الشك.. يعني لوك مناسب ل هيفاء مع انه مكرر من قبلها.. وبعطيها 7.75/10".

أحدث أعمال هيفاء وهبي

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي هو فيلم "رمسيس باريس"، ويعرض في مختلف السينمات في أنحاء الجمهوريه وبعض الدول العربية.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر وأوس أوس وجومانا مراد، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر 1444 هـ.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا الذي تميز به فيلم "رمسيس باريس"، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الدعائية للفيلم، والذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي، إخارج أحمد خالد موسى.