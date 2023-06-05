الثانوية الأزهرية 2023 .. تفاصيل بوكليت القرآن الكريم للقسم الأدبي

يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبي غدًا، وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل إدارة قطاع المعاهد الأزهرية التي حددت انطلاق الامتحانات في الثالث من شهر يونيو الجاري، على أن تبدا بأداء طلاب العلمي يوم السبت الامتحانات في مادتي الفقه للمذاهب الأربعة والحديث.

وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادتي الفقه والحديث أيضًا في ثاني أيام الامتحانات وأول يوم لهم وهو الأحد الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري، واليوم أدى الطلاب في القسم العلمي امتحان القرآن الكريم.

ويؤدى طلاب القسم الأدبي غدًا الامتحان في مادة القرآن الكريم وذلك في اليوم الثاني لهم من امتحانات العام الحالي.

يتكون بوكليت القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبي ، من 12 ورقة موزعة على 5 أسئلة بمدة زمنية ساعتين.

كل أسئلة القرآن الكريم مما حفظ الطلاب للـ30 جزء، السؤال الأول من الخمس أجزاء الأولى، والثانية من الخمس الثانية وهو جزء واحد، والسؤال الثالث أكتب حتى الأية … وهو مكون من 4 أجزاء، والسؤال الرابع أكمل الأية واذكر اسم السورة وهو مكونة من 4 أجزاء، السؤال الخامس مكون من 6 أجزاء وهو عبارة عن اكتب أول أية من السور التالية، كل سؤال عليه 8 درجات كاملة.

ويمكنك الحصول على بوكليت القرآن الكريم لطلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

امتحانات الثانوية الأزهرية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي



تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي في الثالث من شهر يونيه المقبل على ان يكون الجدول كالتالي:

السبت 3 يونيه مادتي الفقه والحديث

الاثنين 5 يونيه القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيه الجبر والهندسة الفراغية

السبت 12 يونيه اللغة الأجنبية

الاثنين 14 يونيه الاستاتيكا

الأربعاء 16 يونيه الأدب والنصوص

السبت 19 يونيه التفاضل والتكامل

الاثنين 21 يونيه النحو

الأربعاء 23 يونيه الكيمياء

السبت 24 يونيه الكيمياء

الاثنين 26 يونيه الديناميكا

اجازة عيد الأضحى المبارك

الاثنين 5 يوليو الفيزياء

الاربعاء 7 يوليو البلاغة

السبت 10 يوليو التوحيد

الاثنين 12 يوليو الصرف

الأربعاء 14 يوليو التفسير



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي



تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي في الرابع من شهر يونيه المقبل على ان يكون الجدول كالتالي:

الأحد 4 يونيه مادتى الفقه والحديث

الثلاثاء 6 يونيه القرآن الكريم

الخميس 8 يونيه البلاغة

الأحد 11 يونيه الجغرافيا

الثلاثاء 13 يونيه النحو

الخميس 15 يونيه التفسير

الأحد 18 يونيه التاريخ

الثلاثاء 20 يونيه الفلسفة

الخميس 22 يونيه الأدب

الأحد 25 يونيه اللغة الأجنبية الأولى

اجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو الصرف والانشاء

الخميس 6 يوليو التوحيد

الأحد 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية