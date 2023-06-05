وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الكازاخي لبحث تعزيز التعاون

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التقت أسخات أورالوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له، لبحث آليات دعم التعاون الثقافي بين الجانبين، وذلك ضمن زيارة وفد كازاخي رفيع المستوى لمصر في إطار الاحتفال بمرور 30 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكازاخستان.

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الكازاخي

علاقات تاريخية

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن ترحيبها، بزيارة نظيرها الكازاخي إلى مصر، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربة عن تطلعات وزارة الثقافة المصرية، لدعم أواصر هذه العلاقات من خلال التفعيل الأمثل لسبل التبادل الثقافي بين البلدين، بإقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والأسابيع الثقافية المشتركة، خلال الفترة المُقبلة.

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الكازاخي

وزير الثقافة الكازاخستاني يؤكد اعتزازه بالعلاقات المصرية الكازاخية

أكد أسخات أورالوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كازاخستان، اعتزازه بالعلاقات المصرية الكازاخية، في العديد من المجالات، ومنها الثقافي، مشيدًا بما تزخر به مصر من تراث ثقافي عريق بالغ التنوع والثراء، معرباً عن تطلعاته إزاء دعم سبل التعاون الثقافي مع الجانب المصري، بمختلف مجالات الفن والتراث للبلدين.

وزيرة الثقافة ونظيرها الكازاخي

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الرحلات السياحية من كازاخستان لمصر للتعرف على الثقافة المصرية المتفردة.

واختتم الوزير الكازاخي، حديثه، موجهاً الدعوة للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة كازاخستان، والتعرف عن قرب على ماتزخر به كازاخستان من مقومات ثقافية وحضارية مُلهمة للإبداع.