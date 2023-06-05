المستثمرات العرب يستعرض مستجدات الوضع مع رئيس تنشيط السياحة الأردنية

وجهت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدعوة لرئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرازق عربيات للحضور والمشاركة فى مؤتمر الاتحاد فى دورته الـ26 "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى" الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات، والذى يحظى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من الوزارات المصرية ومنها وزارة الطيران المدنى، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتفتتح أعماله بمقر جامعة الدول العربية واستكمال فعالياته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر العام الجارى 2023.

جاء ذلك عقب استقبال الدكتور عبد الرازق عربيات، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسى ، بمقر مكتبه بالأردن وشهد اللقاء مناقشة أنشطة وخطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وبحث آليات تفعيل مبادرة" عشانك يابلدى " للترويج للسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة فى مصر والأردن وأيضا لتنشيط السياحة العلاجية وأعرب الدكتور عبد الرازق عربيات، عن اهتمامه بالمؤتمر وأهدافه ومحاوره فى تحقيق التكامل الاقتصادي والسياحى بين الدول العربية والإفريقية، وأهمية انعقاده فى ظل التحديات التى تواجه دول العالم وتلقى بظلالها على دول المنطقة العربية.

وفى سياق آخر، قام دكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن، بتقديم درع التكريم للدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، على دور ومجهودات الاتحاد في دعم مشروع مبادرة "عشانك يا بلدي " للسياحه العلاجية والعمل على بناء جسور تعاون مشترك عربي إفريقي.

كما صرحت دكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المسثمرات العرب بأن رئيس مجلس الأعيان الأردنى خلال اللقاء المشترك الخاص لوفد اتحاد المستثمرات العرب بمقر مكتبه أكد حضوره ودعمه ومشاركته مؤتمر الاتحاد فى دورته الـ26 الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات الذى يعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر العام الحالى ويفتتح فى جامعة الدول العربية وتستكمل أعماله فى مدينة شرم الشيخ أرض السلام والمؤتمرات.

و أشارت "هدى يسى" إلى أن فيصل الفايز أكد أيضا دعم مبادرة عشانك يابلدى التى تدعم السياحة الدينية والعلاجية فى الأردن ومصر والدول العربية والإفريقية.

استعراض أنشطة الاتحاد وأهدافه وخططها المستقبلية

و أن اللقاء تناول استعراض أنشطة الاتحاد وأهدافه وخططها المستقبلية وأهمية وأهداف المؤتمر فى تحقيق التعاون العربى الإفريقى فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه المنطقة العربية.

جدير بالذكر أنه فى إطار تفعيل مبادرة عشانك يا بلدى للسياحة المصرية الأردنية التى أطلقها اتحاد المستثمرات العرب وبحضور دكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ووفد أعضاء وعضوات الاتحاد انطلق العرض المسرحى الرحلة إلى مصر بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية على مسرح الآباء الفرنسيسكان بدير السيدة العذراء مريم بالمقطم لتنشيط السياحة بين مصر والأردن لدعم الحركة السياحية الدينية والعلاجية فى مصر وصولا لهدف الرئيس السيسى وعائد 35 مليار دولار.

و حضر العرض المسرحى الأب بنيامين الفرنسيسكانى مسؤول الدير وعدد كبير من الصحافة والإعلام.

وأشارت “ يسي” إلى أهمية العرض الفنى الرحلة إلى مصر فى دعم السياحة داخل البلدين الشقيقين مصر والأردن.

حيث إن من أهم أهداف الاتحاد دعم السياحة قاطرة التنمية ويعمل حولها أكثر من 360 صناعة مغذية للقطاع وتحقيقا لاستدامة التنمية بصورة فعلية ودعم كل المجتمعات وصولا إلى هدف الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيق عائد 35 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأن مبادرة عشانك يابلدى تتضمن الترويج للسياحة الدينية بين مصر والأردن وتكون مصر قبلة الحج السياحى إلى جانب الترويج للسياحة العلاجية، كما أن الرحلة إلى مصر تضمنت رصد المسار السياحى الدولى لرحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر وإبراز معلومات مهمة عن مغطس السيد المسيح بنهر الأردن.

اللقاء