العريمي: الحضارتان العمانية والمصرية من أقدم الحضارات بالمنطقة والعالم

عبر الدكتور محمد العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، عن بالغ سعادته بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية والوفد المشارك، بفعاليات ملتقى الصحافة العماني المصري الذي يستمر ثلاثة أيام في متحف الحضارات المصرية رفيع المستوى بالشراكة مع نقابة الصحفيين المصرية وسفارة سلطنة عمان في جمهورية مصر العربية.

وقال العريمي، إن إقامة هذا الملتقى في متحف الحضارات بمشاركة ممثلين عن كوكبة متميزة من الصحفيين والمفكرين والكتاب والفنانين العُمانيين والمصريين والذي تبدأ اليوم فعالياته الثرية والمتعددة والمتنوعة بعد تعبيرا صادقا وعميقا ليس فقط عما يربط الشعبين العماني والمصري الشقيقين من وشائح وصلات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، تعبيرا أيضا عن الثراء والتنوع الثقافي والحضاري الكبيرين والالتقاء الواسع والمتعدد الأبعاد للثقافة العمانية والمصرية بصفتها ثمرة من ثمار الالتقاء بين الشعبين الشقيقين على كل المستويات الرسمية والشعبية وعلى امتداد التاريخ البشري القديم والحديث.

واستطرة :" كانت الحضارتان العمانية والمصرية من أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة والعالم منذ آلاف السنين قبل الميلاد، والشواهد على ذلك عديدة وكثيرة وممتدة، فإن استمرار الصلات والروابط العمانية المصرية وامتدادها عمقا واتساعا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على عمق الالتقاء الفكري الثقافي والاجتماعي واستمراره على مدى حقب التاريخ المختلفة وحتى الآن، سواء على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي أو غيرهما من الأصعدة وفي مختلف المجالات".

وأكد أنه على امتداد العقود الخمسة الأخيرة تعززت العلاقات العمانية المصرية تنمويا واقتصاديا وسياسيا بين الشعبين الشقيقين نظرا لانتقاء الرؤى في مختلف المجالات، وحيال القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها العمل من أجل السلام وحلّ المشكلات والخلافات بالطرق السلمية وتعزيز التضامن والالتقاء بين الدول العربية وتحقيق حياة أفضل لمختلف دول وشعوب المنطقة على أساس من احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتعاون من أجل تحقيق حياة أفضل للشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وانهى كلمته قائلًا :" لقد اتسع نطاق التعاون بين الدولتين والشعبين الشقيقين العماني والمصري في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفي هذا الإطار تأتي فعاليات الملتقى الصحفي العُماني المصري لتتسع هذه الآفاق على نحو أكبر و أعمق تحقيقا لكل ما يعود بالخير والفائدة على الدولتين والشعبين الشقيقين في الحاضر والمستقبل. والمؤكد أن للصحفيين والإعلاميين والمفكرين والكتاب والفنانين والمثقفين دورا بالغ الأهمية"