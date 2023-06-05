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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرحبي: التاريخ العماني والمصرى مصدر فخر وإعتزاز

الملتقى الصحفي العماني
الملتقى الصحفي العماني المصري

قال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تنظيم  الملتقى الصحفي العماني المصري في مصر بمكانتها الثقافية الكبيرة في العالم بالتعاون مع جمعية الصحافيين العمانية، وبمشاركة جمعية الكتاب العمانية، دليل قوي على التواصل الثقافي والصحفي والمجتمعي بين الشعبين الشقيقين.

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وأضاف الرحبي، أن هذا الملتقى يؤكد عمق ومتانة العلاقات العمانية المصرية في المجالات كافة، مضيفًا أن العلاقة المصرية العمانية علاقة ضاربة في التاريخ حيث يمثل التاريخ العماني والمصرى مصدر فخر وإعتزاز ليس فقط للشعبين العماني والمصري، بل للعالم والإنسانية جمعاء. 

وأوضح الرحبي، أن هذه الفعالية جاءت بعد الزيارة التاريخية لمصر، والتي قام بها السلطان هيثم بن طارق، وما نتج عنها من مباحثات ناحجة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما شهدناه من حفاوة وترحاب مصري كبير خلال الزيارة.

واستطرد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي،:" هذه العلاقة التاريخية بين البلدين، في فصلها الجديد، و في ظل العصر المتجدد لسلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق، والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضح للجميع أننا أمام فصل جديد من فصول التعاون والتواصل بين البلدين.

 

وأكد الرحبي أن هذا التواصل الذي بدأ منذ عهد الفراعنة وحتى يومنا هذا سوف يستمر ويزدهر في المستقبل في ظل ما تتميز به العلاقة بين البلدين في الوقت الحالي من زخم وقوة وإرادة كبيرة، وما تتمتع به هذه العلاقة في الوقت الحاضر من ثقة متبادلة، وحرص على التضامن والمصالح المشتركة ،وهو ما يؤشر على أننا أمام كتابة وصناعة مستقبل جديد بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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