بذور تحمي الجسم من الجفاف.. أبرزها الحبهان

يحدث الجفاف بسبب عدم شرب كمية كافية من السوائل أو فقدان السوائل أكثر مما تتناوله، ويفقد الجسم السائل من خلال العرق أو الدموع أو القيء أو البول أو الإسهال، و يمكن أن تعتمد شدة الجفاف على عدد من العوامل ، مثل المناخ ومستوى النشاط البدني والنظام الغذائي.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" قائمة بالبذور التي لا تحمي الجسم من الجفاف فحسب، بل تحمي أيضًا من خطر الإصابة بضربة الشمس.

بذور الحبهان

تؤكل بذور الحبهان من أجل الهضم، والحموضة المعوية، و إرخاء الجسم وأيضاً عند الشعور بالغثيان، وتستخدم بذور الحبهان أيضًا لنضارة البشرة، حيث يشعر الجسم بالبرودة بعد وضع هذه البذور مع الشاي في الماء الساخن.

بذور الكمون

أثبتت بذور الكمون فعاليتها في الحفاظ على برودة الجسم، وذلك عن طريق صنع ماء الكمون وتناوله باردا.

بذور الريحان

يمكن أن تساعد بذور الريحان على خفض درجة حرارة الجسم وتبريد المعدة، وذلك عن طريق إضافتها إلى العصائر المخفوقة والأطعمة الخضراء.

بذور الشمر

تعطى بذور الشمر بكثرة بعد الوجبات في الفنادق، وذلك لأن تناول بذور الشمر يعطي البرودة للجسم كما أنه فعال في منع مشاكل المعدة، ويمكن أيضًا أن تؤكل هذه البذور بدون نقعها في الماء.

بذور الحلبة

بذور الحلبة غنية بالخصائص الطبية، وهي جيدة جدًا للأكل في الصيف، وذلك لأن هذه البذور لا تسمح بارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط.

بذور الكزبرة

يمكن تناول بذور الكزبرة للحصول على البرودة في الجسم، وذلك عن طريق إزالة السموم والتخلص من الدهون الحشوية.