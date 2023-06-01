العطش عرض لأمراض خطيرة.. اعرف أهم أسبابه

يشعر البعض بالعطش الشديد خاصًة مع الطقس الحار، فهي الطريقة الوحيدة التي يحاول من خلالها جسمكِ إخباركِ أن مستوى الماء به ينفد، وإذا كنتي تشربين كمية كافية من الماء وتشعرين بالعطش الشديد، فهذا عرض لمشكلة صحية يجب البحث عنها لعلاجها، وفيما يلي نقدم لك أسباب العطش والحالات الصحية التي تُسبب هذه الأعراض.

العطش

أسباب الشعور بالعطش

-الجفاف

الجفاف يعني أن جسمكِ ليس لديه ما يكفي من الماء لأداء المهام اليومية العادية، والعطش هو العارض الرئيسي الذي يدل على الجفاف، ويمكن أن يحدث الجفاف لأسباب عديدة، مثل التمارين الرياضية والإسهال والقيء والكثير من التعرق.

وإلى جانب الرغبة في شرب الماء والعطش المستمر، يمكن أن تشمل العلامات الأخرى:

- بول داكن اللون.

-عدم الرغبة في التبول في كثير من الأحيان.

-جفاف الفم.

-جفاف الجلد.

-الشعور بالتعب أو الدوار.

-الصداع.

العطش

- مرض السكري

العطش المستمر الذي لا يُعالج بشرب الماء هو أحد أعراض مرض السكري، فعند الإصابة بالسكري لا ينتج جسمكِ ما يكفي من هرمون الإنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم الكثير من السكر (الجلوكوز) في الجسم، ويسحب الجلوكوز في البول المزيد من الماء، مما يؤدي إلى كثرة التبول، ورغبة الجسم في تعويض السوائل التي يفقدها عن طريق الشعور بالعطش المستمر وشرب المزيد من الماء.

- جفاف الفم

عندما تشعرين بجفاف شديد في الفم، فإن ذلك يجعلك تشعرين بالعطش، وهذا الأمر قد يكون علامة على أن الغدد الموجودة في فمكِ تفرز كمية أقل من اللعاب، نتيجة بعض الأدوية التي تتناولينها، أو علاجات حالات أخرى مثل السرطان، أو تلف الأعصاب في الرأس والرقبة، أو استهلاك التبغ.

- فقر الدم

فقر الدم يعني أن جسمكِ لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وهي حالة صحية يولد بعض الأشخاص بها، بينما يصاب آخرون في وقت لاحق من الحياة.

وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسبب فقر الدم، بما في ذلك الأمراض أو سوء التغذية أو النزيف الشديد.

ومن المحتمل ألا يجعلكِ فقر الدم الخفيف تشعرين بالعطش، ولكن قد تجدين نفسك ترغبين في شرب الكثير من الماء، إذا اشتدت أعراض فقر الدم لديك.

- فرط كالسيوم الدم

فرط كالسيوم الدم يعني أن مستويات الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، وتشمل الأسباب فرط نشاط الغدد جارات الدرقية والإصابة بمرض السل، أو الإصابة بمرض السرطان مثل سرطان الرئة والثدي والكلى والورم النخاعي المتعدد.