أسعار زيت الطعام اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار زيت الطعام.. تباينت أسعار زيت الطعام خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم الإثنين في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، واستقرت بعض الأنواع وتراجع الآخر، بينما انخفض الأولين والصويا بمقدار يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنيه للطن، وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار زيت الطعام صباح اليوم الاثنين، لاهتمام متابعي الوفد المهتمين بهذا الشأن بالقيمة السعرية لها، ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار زيت الطعام اليوم في مصر، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 46,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها المرتفعة، عند 54,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، انخفاضًا في قيمته بنحو 2000 جنيه، مسجلًا 50,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 53,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وهبط سعر زيت الأولين، بمقدار 1500 جنيه، مسجلًا 52,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

ومن جانبها تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر إبريل الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، إذ يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.