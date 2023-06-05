العقيد حاتم صابر: ثورة 30 يونيوعلامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن ثورة 30 يونيو تعتبر علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أن الشعب استطاع ان يقول كلمته برفض الدولة الإخوانية، واستجابت له القوات المسلحة، ودعمت قراره برحيل الاخوان.

رفض الاخوان في مصر

وكشف صابر، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الدولة المصرية استعدت عقب الثورة للحرب على الارهاب كنتيجة لقرار رفض الاخوان في مصر، وانتهت الامور الى سحق الارهاب على يد القوت المسلحة والشعب بعد 10 سنوات من المواجهة.

مكافحة الإرهاب الدولي

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن كل عام نتذكر هذه الثورة والتي كانت علامة بارزة في التاريخ المصري، خاصة أن من أهم مكاسبها التأكيد على هوية الدولة المصرية، وفشل كافة القوى الخارجية، من طمس الهوية.