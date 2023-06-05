الإثنين 05 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

العقيد حاتم صابر: ثورة 30 يونيوعلامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية

العقيد حاتم صابر
العقيد حاتم صابر

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن ثورة 30 يونيو تعتبر علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أن الشعب استطاع ان يقول كلمته برفض الدولة الإخوانية، واستجابت له القوات المسلحة، ودعمت قراره برحيل الاخوان.

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رفض الاخوان في مصر

وكشف صابر، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الدولة المصرية استعدت عقب الثورة للحرب على الارهاب كنتيجة لقرار رفض الاخوان في مصر، وانتهت الامور الى سحق الارهاب على يد القوت المسلحة والشعب بعد 10 سنوات من المواجهة.

مكافحة الإرهاب الدولي

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن كل عام نتذكر هذه الثورة والتي كانت علامة  بارزة في التاريخ المصري، خاصة أن من أهم مكاسبها التأكيد على هوية الدولة المصرية، وفشل كافة القوى الخارجية، من طمس الهوية.

 

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