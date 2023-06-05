رقمنة قطاع اللوجستيات يدفع مصر إقليميًا وعالميًا

قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن توسع مصر في قطاع اللوجستيات، يساعد على تحسين عمليات التدفق التجاري الثنائية، والتي تخرج من مصر أو تدخل إليها، خاصة تلك العمليات التجارية الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، اللذين تربطهم بمصر علاقة تجارية قوية.

وأضاف السمدوني، أن قطاع اللوجستيات، يعد من القطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري، لما يتمتع به من خصائص ينفرد بها دونا عن القطاعات الأخرى، حيث أن اللوجستيات تجمع في طبيعة عملها القطاع التجاري والصناعي والتكنولوجي، وغيرهم من القطاعات الرئيسية التي تشكل هيكل الاقتصاد المصري.

رقمنة قطاع اللوجستيات

وأوضح السمدوني أن رقمنة قطاع اللوجستيات يدفع مصر إلى قيادة القطاع إقليميا وعالميا، كمان أن مصر تمتلك من الموانئ اللوجستية، ما يمكنها من التحول إلى مركز تجاري إقليمي، وهذا نظرا لوجود قناة السويس، التي تعد الممر الملاحي التجاري الأهم في العالم، والذي يربط أوروبا بآسيا بأفريقيا.

وشدد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية ، على ضرورة أن يصبع قطاع اللوجستيات في مصر يتمتع بأحدث التكنولوجيا العالمية، نظرا للدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تسريع وتيرة الأعمال، ومساعدة القطاع الخاص على تعزيز صادراته من المنتجات الوطنية، التي يسعى إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، مؤكدا في نفس الوقت، أن المنتج المصري في مختلف القطاعات، يتمتع بجودة عالية، تساعده على تبوء مراكز متقدمة بين منافسيه في العالم.

تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص

وأكد السمدوني، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدم القطاع اللوجستي بوجه عام، على أن تكون هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة للدولة المصرية والمرتكزة على منح عملاء القطاع اللوجستي إمكانية الوصول إلى قواعد مرنة تساعدهم على تحسين عملياتهم التجارية.

تطورا كبيرا قطاع النقل واللوجستيات

شهد قطاع النقل واللوجستيات في مصرتطورا كبيرا وفقا لشهادة الهيئات الدولية، حيث تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، حيث كان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، كما أن مصر جاءت بالمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.

ويعد تقدم ترتيب مصر جاء نتيجة للتطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع اللوجستي المصري مدعومًا برؤية الدولة المصرية بالتحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور للتجارة الدولية معتمدًا بشكل رئيسي على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخّها في مختلف القطاعات مثل الموانئ، والطرق، والنقل الجوي.