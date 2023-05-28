الغرف التجارية ببني سويف: تعاون مع رومانيا والهند لتقديم خدمات للتجار

تعاون بين غرفة بنى سويف ورومانيا والهند

قال حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف، إن الغرفة تمثل همزه الوصل بين التجار والجهات المعنيه بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل المشكلات، وقامت بتوفير الخدمات والرعايه اللازمه للتجار ومنتسبي الغرفه الذين يصل عددهم الى أكثر من 70 الف تاجر وصانع .

واضاف جعفر، انه تم اطلاق مشروع الرعايه الطبيه لأول مره منذ أنشاء الغرفه فور تولي المجلس الجديد وشمل التعاقد نوعين من الخدمه الاول تصل تغطيتها الى 100 الف جنيه للعمليات الجراحيه والاشعه والتحاليل اللازمه لاجراءها بالمستشفيات والنوع الثاني من الخدمه الكارت ويمنح العضو الكشف بعيادات الاطباء والاشعه والتحاليل والحصول على الادويه من الصيدليات ويمنح المشترك اجراء تحليل فيروس كورونا بمبلغ 200 جنيه فضلا عن تخفيضات العمليات الجراحيه تتراوح ما بين 20 و 25 جنيه في المئه كما تسعى الغرفه الى جذب المستثمرين وتعريفهم بالخريطه الاستثماريه للمحافظه بهدف زياده الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، كما عقدت الغرفه بروتوكول التعاون مع الغرف التجاريه برومانيا ودوله الهند وغيرها من الغرف التجارية.

وكان للغرفه التجاريه ببني سويف دور هام في حل المشاكل والمشاركه المجتمعيه لمواجهه الاثار السلبيه وتداعيات فيروس كورونا على المجتمع وذلك بالمساهمه مع الدوله المصريه في مواجهه الكوارث والازمات اقتناعا بدورها تجاه المجتمع و بلغت قيمه التبرعات مليون جنيه منها 300,000 في الحساب البنكي لصندوق الكوارث بالمحافظه و 100 الف جنيه لمديريه التضامن الاجتماعي لدعم العماله غير المنتظمه التي تاثرت بي تداعيات كورونا وتسليم مستلزمات طبيه لمديريه الصحه ببني سويف قيمتها 300,000 جنيه وايضا المشاركه ب 40 سرير لمستشفى الجامعه بمبلغ 300 الف جنيه بالاضافه الى تنفيذ حملات توعيه بمرض كورونا واليات الوقايه منه كما ساهمت الغرفه في خلق سوق موازيه ومنافسه سعريه لصالح المستهلك والعمل على انضباط السوق السويفي وحل المشكلات التي التي تعوق توافر السلع وذلك من خلال مبادره اضحى مبارك لاقامه 50 منفذا لبيع السلع والخضروات ومبادره كلنا واحد ومعارض تحيا مصر من الفشن جنوبا للوسطى شمالا كما توجد بالغرفه 22 شعبه متنوعه منذ تولي مجلس الاداره المسؤوليه واضاف جعفر ان الغرفه وفرت فرص عمل للشباب وذلك طبقا للوائح والقوانين لمساندة الدوله المصريه والحد من مشكله البطاله وكذلك انشاء مجلس سيدات الاعمال بالغرفه لتاهيل المراه المصريه التاجره لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه وأيضا انشاء مجلس شباب الاعمال للارتقاء بشباب الاعمال ببني سويف وتاهيلهم افتتاح فرع جديد للغرفه في مركز ببا جنوب المحافظه في لتخفيف العبء على التجار ومنتسبي الغرفه بالمراكز الجنوبيه للمحافظه كما تم تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف مع مجموعه توشيبا العربي لخلق فرص عمل للشباب وانشاء مبنى ملحق بحديقه الغرفه التجاريه ببندر بني سويف

أشار رئيس الغرفة ان مجلس الادارة الحالي استلم ايرادات حوالى ب 5 مليون 290 الف 305 جنيه و استطاع زياده ايرادات الغرفه حتى وصلت الايرادات في عام 22 الى 12 مليون 569,272 جنيه كما استلم المجلس ارصده البنوك للغرفه بمبلغ 7 مليون 261000 جنيه وزادت ارصده البنوك في عام 22 الى 18 مليون 662,723 جنيه وحققت الغرفه في دورتها الحاليه اعلى فائض في تاريخ الغرفه والذي وصل في عام 21 الى 5 مليون 64 54,684 جنيه وبلغ جمله الاحتياطي العام 7 مليون 906901 جنيه حتى وصل في عام 22 الى 18 مليون 3480 جنيه وكذا مبلغ 430 الف جنيه خصما من الاحتياط العام لعام 22 تم صرفها على انشاء المبنى بحديقه الغرفه بناء على موافقه الوزير.

وأكد انه المجلس استلم ودائع ب6 مليون و 250 الف عباره عن شهادات استثمار وشهادات قناه السويس و اصبح رصيد الغرفه من الودائع 16 مليون جنيه اجمال الاصول الثابته التي صرفها المجلس السابق 425 1988 جنيه فقط لا غير من عام 15 حتى 18 اما المجلس الحالي اجمالي الاصول الثابته من عام 19 حتى تاريخه مبلغ 2 مليون 690 الف 705 جنيه وبذلك اصبح اجمالي الاصول الثابته 2 مليون 337,090 جنيه بخلاف مليون 466,780 جنيه مباني تحت الانشاء حتى تاريخه بالنسبه للمجلس السابق من عام 2015 حتى 2018 تم صرف مبلغ 2443310 جنيه فقط على المعارض اما المجلس الحالي فقد تم صرف مبلغ 2 مليون 103 الف 604 جنيه على انشاء المعارض بجميع المراكز وقرى والوحدات المحليه بالمحافظه بناء على توجيهات الدوله متمثله في محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم وذلك في ظل زياده الاسعار والازمه الاقتصاديه التي يمر العالم وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تم تحرير عقود عمل لتوفير فرص عمل للشباب وذلك طبقا للوائح والقوانين لمسانده الدوله المصريه في الحد من مشكله البطاله

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