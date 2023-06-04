أسعار الدواجن صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية.. الفراخ تقفز

أسعار الدواجن.. ارتفعت أسعار الدواجن، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحال التجارية، بزيادة وصلت إلى 6 جنيهات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وفيما يلي أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد، وسجلت أسعار الفراخ الأمهات الأبيض اليوم نحو 62 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البانيه اليوم 165 و170 جنيهًا.

وفي هذا السياق ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، وخلال السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن صباح اليوم الأحد

الدواجن

وسجل سعر الدواجن البيضاء نحو 68 جنيها مقارنة بـ62 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي، كما وصل سعر الدواجن الحمراء إلى 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وبلغ سعر الدواجن البيضاء نحو 68 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 76 و80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 75 و77 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 88 جنيهًا.

وتراوح سعر الدواجن البلدي بين 95 و100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات اليوم الأبيض 62 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البانيه اليوم 165 و170 جنيها.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 78 و80 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيهًا.

وارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 96 جنيهًا في المزرعة مقارنة بـ79 جنيهًا منتصف الشهر الجاري، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 102 جنيه.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 95 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 115 جنيهات، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيهًا ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد

وارتفع سعر الكتكوت اليوم متراوحًا بين 10 و11 جنيهًا.

يذكر أن شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، أشارت إلى استمرارية التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير القفزات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.