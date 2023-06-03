قال الدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك 3 ملايين شخص فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة الدواجن، متابعًا أن أسعار الأغذية تشهد تراجعًا عالميا، لذلك خسر العديد من التجار أموالا طائلة بسبب تخزين السلع.

وأضاف محمد صالح، أن الحكومة قامت بالإفراج عن السلع والمنتجات، كما قامت بتخصيص 2.1 مليار دولار من أجل الإفراج عن السلع والبضائع، ما ساعد على انخفاض أسعار السلع.

3 ملايين شخص فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة الدواجن

وتابع: أثناء الأزمة المتعلقة بالدواجن، هناك العديد من التجار وصغار مربي الدواجن، توقفوا عن تربية الدواجن، كما أن هناك أكثر من 3 مليون شخص فقدوا عملهم بسبب الأزمة التي ضربت سوق الدواجن.

وأوضح صالح، أن أسعار الدواجن تراجعت ولكن مازالت الآن أقل من سعر التكلفة، مشددًا على أهمية الإعلان عن أسعار التكلفة سواء بالانخفاض أو الارتفاع، ووفقا لاحتياجات المواطنين.

3 مليون شخص فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة الدواجن

وأشار صالح إلى أن تراجع أسعار الاغذية عالميا لن يشمل انخفاض أسعار الدواجن بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، موضحًا على أهمية وجود مبادرات تمويلية بسعر فائدة أقل حتى يعود صغار المربين مرة أخرى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.

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