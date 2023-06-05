أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

تراجعت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21 نحو 2350 جنيهًا للجرام.

وبحسب بيانات شعبة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة، جاءت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية كالآتي:

سعر عيار 24 سجل نحو 2686 جنيهًا.

سعر عيار 21 سجل نحو 2350 جنيهًا.

سعر عيار 18 سجل نحو 2104 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 18800 جنيه.

وكشف بيانات التوظيف الأمريكية عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 339 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الخبراء بإضافة 180 ألف وظيفة، إلا أن التراجع جاء في معدل البطالة عن شهر مايو حيث ارتفع من 3.4% إلى 3.7% وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وجاء الهبوط العنيف للذهب تزامنًا مع صعود سندات الخزانة الأمريكية مع توقعات برفع الفيدرالي أسعار الفائدة مجددًا خلال عام 2023 حتى إذا توقف الفيدرالي عن الرفع في اجتماعه القادم، حيث كشفت البيانات عن ابتعاد الاقتصاد الأمريكي من الوقوع في فخ الركود الاقتصادي حتى الآن مما يتيح لأعضاء الفيدرالي فرصة لتشديد السياسة النقدية من أجل دفع نمو التضخم إلى الخلف، بعد بيانات PCE محبطة كشفت ارتدادًا صعوديًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الفيدرالي.



