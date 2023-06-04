محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة البحر الأحمر

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه أمس ضمن برنامج يونيو الحالي.

وأقام بيت ثقافة الحمراوين بمركز شباب الحمراوين محاضرة بعنوان "السماحة في الإسلام" وتحدث بها غريب جاب الله - مساعد كبير معلمين بمدرسة الثورة الثانوية للبنات- عن السماحة في الاسلام ودعوته للمسلمين بالتحلي بصفاتها.

كما شهد عماد فتحي رئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافى محاضرة بعنوان "قصص من تراث الصعيد" عقدت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا، وتناول بها محمود عبد الستار توفيق- مدير مدرسة التربية الفكرية بسفاجا - قصة ملحمة البارود من تراث الصعيد والتي تحوي تفاصيل عن صمود أهل الصعيد وبالتحديد محافظة قنا مركز قفط قرية البارود حيث دارت معارك عظيمة انهزمت على إثرها الحملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٩ويمثل الحدث العيد القومي لمحافظة قنا.

و عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "الفنون الشعبية تاريخ وثقافة وأسلوب حياه" تحدث بها هنائي كمال -باحث في التراث المصري- موضحا أن الفنون الشعبية جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي بجميع خصوصياته حتى لو اختلفت العادات والتقاليد على مر الأجيال إلا أنها لم تختف وهي ما زالت موضع تقدير على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية والتي تسعى للحفاظ على التراث وتوثيقه في كل المناسبات الخاصة والوطنية فالفنون الشعبية تاريخ وثقافة وأسلوب حياة.

واستكمل البيت ورش "الحساب الذهني" مع المدربة رشا نصر- مدرب حساب ذهني- حيث تواصل تعليم الحساب الذهني باستخدام المعداد للعمليات الحسابية المختلفة لطريقة الحساب السريعة المتقدمة

ونفذت الفنانة ولاء شكري ورشة فنية لعمل أشكال من ورق الفوم باستخدام الفوم الملون ومسدس الشمع والمقص وعمل أشكال فنية وعرض نتاج الورشة.

فعاليات المحاضرة والورشة جاءت ضمن برنامج متنوع لفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيمبإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي

هذا وشهدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالبحر الأحمر،الأحمر، ختام العرض المسرحي "تحت الترابيزة" ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتناولت الأحداث صراعا بين طبقات المجتمع الأغنياء والفقراء الذين ينتظرون الرزق من الأغنياء مما تتسبب في وقوع المشاكل والمصائب والصراع دائم بينهم حول المادة وطلب الرزق من الله وليس من العبد

ويتناول العرض صراعا بين مجموعة من الشخصيات من الطبقة الفقيرة ولكل شخصية حكاية وتدور أحداث صراع بين هؤلاء الأشخاص من نفس الطبقة. والمسرحية فضاء مغاير وتجربة نوعية تحوي خلالها فرقتي كورال وتراث واستعراض اطفال. "تحت الترابيزة" تأليف سامح عثمان و ديكور إبراهيم عبد الله و أشعار الشاذلي عبد العزيز و ألحان محمد عمر النجار و استعراضات حسام الدين أنور و غناء تراث حمادة عزو و مساعد مخرج بسنت أحمد و سناء هلال ورؤية وإخراج محمد ربيع والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم ضمن عروض تجارب النوعية للمسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة