11 شيف وسياح من 14 دولة أجنبية بمهرجان البرجر على شواطىء مرسى علم

نظمت عدد من الفنادق السياحية في مرسى علم، مهرجان البرجر بمشاركة 11 شيف، حيث تم تجهيز اضخم سندوتش برجر يتعدى ارتفاع المتر في جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم.

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم مهرجان البرجر على شواطئ مرسي علم بأن مثل هذه المهرجانات يتم تنظميها بصفة أسبوعية على الشواطىء المفتوحة وتتنوع المهرجانات مثل مهرجان الفواكه و مهرجان البطيخ ومهرجانات الفوم والألوان وتلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصو على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم، موضحا أن مهرجان البرجر تم بمشاركة سياح أجانب من 14 جنسية أجنبية من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج و سويسرا و ليتوانيا والمجر والنمسا و سلوفاكيا، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80 ٪ تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم.

ومن جانبه أشار مصطفى ابراهيم مدير الأغذية ومشروبات بأن مهرجان البرجر على شواطئ مرسى علم تم تجهيز اضخم سندوتش برجر يتعدى طوله المتر بمشاركة 11 شيف باستخدم كميات كبيرة من اللحوم والبصل والطماطم والجبنة شيدر ومايونيز و الكاتشب والمستردة في جو ترفيهي أسعد السائحين ونزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة.

كما نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم ليلة بدوية خالصة على الشواطىء بتجهيز خيام بدوية وديكور بدوي خالص وإعداد وقضاء ليلة بدوية وارتداء السياح الزي البدوي وتناول العشاء المشوي وسط البهجة والسرور على وجوه السياح وليلة مليئة بالإسترخاء و البهجة بهدف تنشيط السياحة على شواطئ مرسي علم وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات الليلة البدوية ان هذه الفعالية تم اعدادها للسياح على الشواطىء المفتوحة بأعداد خيمة بدوية وديكور خاص بمشاركة السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الذين ارتدو الزي البدوي وافتر شوا الأرض

وذلك بهدف التعرف على ثقافة الحياه البدوية و الكرم وحسن الضيافة ومعايشة الليلة البدوية، وأن السياح دائمآ لديهم شغف لمعرفة العادات والتقاليد المصرية.

وأشار عثمان أن السياح ارتدو الزي البدوي ومارسو الحياه البدوية في خيام بدوية وتناول عشاء مشوي على الفحم و تعد رحلة العشاء البدوي من الحفلات الغير تقليدية والتي لها مذاق خاص وتشعرك بجو من البهجة والراحة النفسية.

وشملت الليلة البدوية فقرات متنوعة وفلكور شعبي وفقرات الساحر واللعب بالنار وفقرة الثعبان.

وكشف مصطفى ابراهيم مسؤل بمنتجع سياحى في مرسى علم ان الليلية البدوية تشير التي سمات الشعب المصري المعروف بحسن الضيافة و الكرم و الترحيب بالسياح مما يشعر بالبهجة و الطمأنينة

لافتا أن السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية أكثر من 10 جنسيات أوربية أبدوا إعجابهم بالعادات والتقاليد المصرية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة

كما شارك عدد من السائحين بأحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر في عملية الطهى واعداد الطعام بأحد الفنادق التي يقيمون بها مرتدين ملابس الطهي ومشاركة الطهاة الموجودين في الفندق في إعداد وتجهيز وجبة الغداء لتعلم تحضير الأكلات المصرية.

حيث كانوا سعداء للغاية و السائح الأوروبي يحب الأكلات المصرية ويحرص على الاستمتاع بها أثناء تواجده داخل المنتجعات السياحية إلا أن هذه المرة السائحين حرصوا على تعلم طهي الأكلات المصرية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية وشارك السياح في عمل الوجبات والحلويات الخاصة بوجبة الغذاء

كما نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم قد نظمت مهرجان الفواكه لإنعاش السياحة على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة وسط تفاعل واستمتاع السياح على أنغام الموسيقى واستخدام كميات كبيرة من أكثر من 10 أنواع فواكه ومشاركة 7 شيفات بغرض الترفيه وتنشيط السياحة و عمل جذب سياحي.

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المهرجان

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