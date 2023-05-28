الحكم في اتهام مرتضى منصور لناقد رياضى بتهمة السب 24 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد حجز الحكم في قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 24 يونيو المقبل.

تفاصيل قضية اتهام مرتضي منصور لأبو المعاطي

وقد تقدم مرتضى منصور في وقت سابق ، بدعوى ضد أبوالمعاطي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.

محاكمة 14 متهمًا "بخلية المطرية الثانية

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية سامح شعبان.اليوم الأحد، محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بخلية المطرية الثانية" لجلسة 24 يوليو.

وكشفت أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وكما كشفت التحقيقات، بأن المتهمين منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.