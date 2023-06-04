الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الكويت: ندعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى حفظ وصون الأمن الغذائي العالمي

الشيخ سالم عبدالله
الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على دعم دولة الكويت لكافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حفظ وصون الأمن الغذائي العالمي

.

txt

الكويت تعلن تقديم مليوني دولار دعما للأونروا للعام الجاري

txt

الكويت ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السودان

عبدالله عبدالصمد دشتي

جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله عبدالصمد دشتي، التي تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة عام 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن

.

وشدد الشيخ سالم الصباح، وفق بيان الخارجية الكويتية اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة في أوكرانيا ينهي التبعات التي يتكبدها العالم جراء الأزمة مع روسيا

.

من جانبه، استعرض منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب آخر مستجدات آلية عمل المبادرة وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي.

 

 

 

مواد متعلقة

الكويت تعلن تقديم مليوني دولار دعما للأونروا للعام الجاري

خالد البلشي يلتقي الصحفيين المصريين في الكويت
الجريدة الورقية