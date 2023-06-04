الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

وصول حافلتي الأهلى والوداد المغربي استاد القاهرة

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

وصلت حافلة النادي الأهلى لملعب ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة فريق الوداد المغربي، والتي تجمع الطرفين مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي 2022-2023.

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وصول حافلة الأهلي لاستاد القاهرة الدولي

ودخلت حالة النادي الأهلى لاستاد القاهرة قبل لحظات، استعدادً للقاء المنتظر الذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الرباط.

ووصلت حافلتي الأهلى والوداد المغربي لستاد القاهرة الدولي وسط تشديدات أمنية، قبل دقائق من اللقاء المرتقب، ومن المقرر أن يبدأ الفريقين النزول إلى أرضية الملعب خلال دقائق، من أجل إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

ونجح النادي الأهلى في التأهل من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الترجي التونسي، بعد الفوز في مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 0 لمجموع المواجهتين.

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بينما حجز فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل لمواجهة النهائي أمام المارد الأحمر، بعدما نح في إخراج فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل في جنوب أفريقيا 2-2 والتعادل في المغرب بدون أهداف.

من المقرر أن يحضر مباراة الأهلى أمام الوداد 50 ألف متفرج وهي السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، ومن لم يحضر المباراة من أرض الملعب فهي ستنقل مباشرة من خلال قنوات تايم سبورتس الأرضية، بشكل مجاني لجميع متابعي المارد الأحمر، وستكون المباراة بتعليق محمد الكواليني، كما ستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

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