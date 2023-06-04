حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد زوجرانا نجم أسيك

يقترب النادي الأهلي من ضم اللاعب محمد زوجرانا لاعب وسط فريق أسيك ميموزا الإيفواري، في الميركاتو الصيفي لدعم صفوف الفريق قبل الموسم المقبل، وهو ما تم نفيه من بعض المصادر وأكدته مصادر أخرى.

أقرأ ايضًا..

تألق اللاعب محمد زوجرانا لاعب وسط أسيك الإيفواري في الموسم الحالي، وقدم مستوى جيد جعل الأندية تضع عينها على اللاعب لدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، ومن بين العروض التي وصلت للاعب هو عرض الأهلي، فما حقيقة وجود عرض من المارد الأحمر للتعاقد مع اللاعب.

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد زوجرانا

قال محمد زوجرانا نجم أسيك أنه يتمنى اللعب في صفوف الأهلي، وأنه يالفعل ينتظر عرض رسمي من القلعة الحمراء للتعاقد معه للتعاقد معه، وحينها سيكون سعيد.

وأكد محمد زوجرانا أن ما يتردد في الصحف خلال الساعات الأخيرة ما هو إلا اجتهادات صحفيه، ولا يوجد أي عرض رسمي حتى اليوم من المارد، لكني أحلم باللعب للقلعة الحمراء ومستعد لذلك.

الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي والمقرر لها مساء اليوم الأحد، حيث يلتقي الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا