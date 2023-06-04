أشرف صبحي يحضر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواجد في مدرجات استاد القاهرة لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي، والتي تمع الطرفين مساء اليوم الأحد، في ذهاب مباريات دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرباط، مساء اليوم بحضور أشرف صبحي.

أشرف صبحي يقرر زيادة جماهير مباراة الأهلي والوداد

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن زياده عدد الحضور الجماهيري للقلعة الحمراء في ملعب القاهرة الدولي إلى 50 ألف مشجع، بعدما تم التواصل مع الوزير الدكتور أشرف صبحي، بعدا اتصالات مكثفه مع وزير الداخلية والجهات المسئولة عن زيادة عدد الجماهير.

وأكدت جميع الجهات أن مباراة الأهلي مصيرية والجميع يقف وراء الفريق لتحقيق الانتصار واللقب، ولتأكيد تفوق الأندية المصرية على غيرها في البطولة القارية، وفي حضور عدد كبير من المؤازرين من بينهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مشوار الأهلي والوداد في دوري الأبطال

وكان النادي الأهلي قد تأهل من دور نصف النهائي على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 4-0 لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

على الجانب الأخر فإن فريق الوداد قد تأهل للنهائي بعدما أقصى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة التعادل التي رجحت كافة الفريق المغربي، بعد نهاية مباراة الذهاب في كازابلانكا بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتعادل 2-2 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

مباراة الأهلي والوداد في الإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، والمقرر لها على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت الرباط.

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