سفينة صينية تناور مدمرة أمريكية بمضيق تايوان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، قيام سفينة تابعة للبحرية الصينية بالمناورة "بطريقة غير آمنة" بالقرب من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان.

وقالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ في بيان على موقعها الالكتروني، إن المدمرة التي تعمل بالصواريخ الموجهة يو إس إس تشونج هون والفرقاطة البحرية الملكية الكندية من طراز هاليفاكس من طراز إتش إم سي إس مونتريال تقومان "بعملية عبور روتينية من الجنوب إلى الشمال" لمضيق تايوان "عبر المياه حيث توجد حرية الملاحة في أعالي البحار. ويتم تطبيق التحليق فوقها .

وأضاف البيان "أثناء العبور، نفذت سفينة صينية مناورات بطريقة غير آمنة بالقرب من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "لكي نكون واضحين: نحن لا نسعى إلى صراع أو مواجهة. لكننا لن نتوانى في مواجهة الإعتداء أو الإستفزاز"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار إلى أن الصين "تواصل إجراء عدد ينذر بالخطر من عمليات الاعتراض الخطرة للطائرات الأمريكية وحلفائها التي تحلق بشكل قانوني في المجال الجوي الدولي" وتعهد بأن الولايات المتحدة ستدعم الحلفاء في المنطقة "لأنهم يدافعون عن أنفسهم

الجيش الصيني

واتهم الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا "بإثارة المخاطر عمدا" بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارا مشتركا نادرا عبر مضيق تايوان الحساس.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن تشونغ-هون ومونتريال الكندية أجريتا عبورا "روتينيا" للمضيق أمس السبت.

والوضع في تايوان بات أكثر حساسية منذ زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.

ومنذ زيارة بيلوسي أجرت الصين العديد من المناورات العسكرية حول تايوان في رسالة واضحة على تمسكها بموقفها تجاه الجزيرة.

كما تلقي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بظلالها على المشهد في أقصى الشرق إذ تخشى الدول الغربية أن تشجع السيطرة الروسية على أراض في أوكرانيا بكين للقيام بعمل مماثل تجاه تايوان.

وتحشد أمريكا الحلفاء في المحيط الهادئ بعد أن اعتبرت أن الصين هي مصدر التهديد الاستراتيجي لنفوذها العالمي.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن بالفعل توترات شديدة بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر عام 2022.