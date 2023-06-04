حارس الوداد: جمهورنا الأفضل في العالم وعائلتي تتحدث اللهجة المصرية

الوداد

أثنى يوسف المطيع حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي المغربي، بجمهور فريقه مؤكدًا بأنهم الأفضل في العالم ذلك قبل ساعات من مباراة النهائي المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.



وأضاف المطيع في حواره مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه يعلم جيدًا أن الوداد يلعب على كافة البطولات، مضيفا أنه لا يضع في الحسبان أنه الحارس الثاني أو الثالث، ويتعاون بينه وبين زميلي رضا التكناوتي، والذي يضع كل تركيزه على كيفية الحفاظ على نظافة شباك الفريق.



وتابع حارس الوداد، أن جمهور الوداد هو الأفضل في العالم، وهم مثل العائلة، مضيفا أنه لعب مع زولا في فريق شباب المحمدية ونحن أصقاء، وسبق لي اللعب مع معظم لاعبي الوداد.



عائلتي تتحدث المصرية



وأضاف أنه عائلته الأفلام المصرية وتتحدث باللهجة المصرية، وتحب فنانين مثل كريم عبد العزيز وأحمد الفيشاوي، أن دائما ما تكون اللهجة المصرية في ذهني من كثر حديث عائلتي بها.

تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرباط، مساء اليوم بحضور أشرف صبحي.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة عن زياده عدد الحضور الجماهيري للقلعة الحمراء في ملعب القاهرة الدولي إلى 50 ألف مشجع، بعدما تم التواصل مع الوزير الدكتور أشرف صبحي، بعدا اتصالات مكثفه مع وزير الداخلية والجهات المسئولة عن زيادة عدد الجماهير.

وأشارت جميع الجهات أن مباراة الأهلي مصيرية والجميع يقف وراء الفريق لتحقيق الانتصار واللقب، ولتأكيد تفوق الأندية المصرية على غيرها في البطولة القارية، وفي حضور عدد كبير من المؤازرين من بينهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان النادي الأهلي قد تأهل من دور نصف النهائي على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 4-0 لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

على الجانب الأخر تأهل فريق الوداد للنهائي بعدما أقصى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة التعادل التي رجحت كافة الفريق المغربي، بعد نهاية مباراة الذهاب في كازابلانكا بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتعادل 2-2 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، والمقرر لها على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت الرباط.



