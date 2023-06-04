إكرامي يدعم شوبير في موقعة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا

دعم شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، قبل ساعات من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.





إكرامي يدعم شوبير



نشر شريف إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “كل الدعم للحارس الواعد مصطفي شوبير في مباراة اليوم.. المباريات الكبيره تصنع الحراس الكبار”.

وأضاف حارس الأهلي السابق: “بطل افريقيا مع زملائك يا وحش باذن الله.. كل التوفيق والمساندة يا بطل”.

وأستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على الدفع بمصطفى شوبير بشكل أساسي في تشكيل المارد الأحمر، لمباراة الوداد المغربي، بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن اللقاء.



وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرباط، مساء اليوم بحضور أشرف صبحي.

وكان النادي الأهلي قد تأهل من دور نصف النهائي على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 4-0 لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

على الجانب الأخر فإن فريق الوداد قد تأهل للنهائي بعدما أقصى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة التعادل التي رجحت كافة الفريق المغربي، بعد نهاية مباراة الذهاب في كازابلانكا بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتعادل 2-2 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، والمقرر لها على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت الرباط.







