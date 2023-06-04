البحيرة تبدء إجراءات ترخيص وتقنين سيارات 7 راكب للربط بين القرى والمدن

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعاً للجنة العليا للمواقف العامة للسيارات الاجرة وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية المعنية واللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للمواقف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تم خلال الإجتماع التأكيد على البدء فى إتخاذ إجراءات ترخيص وتقنين مركبة ٧ راكب داخل محافظة البحيرة للربط بين القرى والمدن وذلك لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد المنعم السباعى المدير التنفيذي لمشروع المواقف، أنه يتم التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة مرور البحيرة ومشروع المواقف والرقابة والمتابعة، لعمل حملات مكبرة بجميع مدن ومراكز المحافظة لتقنين أوضاع المركبات ثلاثية العجلات "التوك توك" وزيادة أعداد المرخص منها، والتوسع فى أعداد سيارات خط البستان الدلنجات لخدمة السادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة المترددين على معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية.

وأشار إلى أنه تم البدء فى الإعلان عن تراخيص سيارات الأجرة ١٤ راكب داخل مراكز محافظة البحيرة لمواكبة الزيادة السكانية، هذا بالإضافة إلى الموافقة على ترخيص ٤ سيارات أجرة ١٤ راكب لفتح خط شبراخيت / طنطا لخدمة أبناء مركز شبراخيت المترددين على جامعة طنطا.

ووجه السكرتير العام، بدراسة جميع الطلبات المقدمة سواء من المواطنين أو رؤساء الوحدات المحلية لإحلال وتجديد عدد من السيارات أو الشروع فى ترخيص عدد آخر منها على الخطوط التي تعاني من العجر وفتح خطوط جديدة، وتم تكليف إدارة المرور وإدارة الأزمات ومشروع المواقف والشئون القانونية بتشكيل لجنة تنسيقية للنظر فى هذه الموضوعات، مع الأخذ فى الإعتبار ما يتم على أرض الواقع من تواجد مواقف عشوائية أو العمل على خطوط ليست لها صفة قانونية. ويأتى ذلك

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم والإرتقاء بمنظومة النقل والمواصلات بالمحافظة.